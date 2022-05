Tachtig huurwoningen bij Valtherbos Emmen

De gemeente Emmen en woningcorporatie Domesta willen tachtig sociale huurwoningen bouwen aan de Valtherlaan in de wijk Emmermeer. De vrouwenopvang van Wender, waar vrouwen terecht kunnen die thuis niet veilig zijn, wordt ook in de woningen ondergebracht.

"Aan de rand van het Valtherbos komen deze woningen in een groene en landelijke omgeving", schrijven de partijen over hun plannen. "Domesta is eigenaar van een aantal percelen tussen de Valtherzandweg, Warmeerweg en de Valtherlaan. In dit gebied stonden eerder sociale huurwoningen van Lefier." Domesta kocht de grond van Lefier en ging met de gemeente op zoek naar een nieuwe invulling.