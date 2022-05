'De Drent droeg zwart': tentoonstelling Pracht in Dracht in Emmen

Finke leidt ons rond op de tentoonstelling, die hij mede samenstelde en die nu te zien in in het Centrum Beeldende Kunst in het Rensenpark in Emmen: 'Pracht in Dracht'. In vijf thema's worden de Drentse streekdracht en tradities verbeeldt. We wandelen door naar het themagedeelte 'In en um 't kamnet', en komen terecht in wat je kunt zien als de woonkamer van een boerenhuis. Een levensgrote foto toont het kabinet en wat er allemaal in ligt: 'de trots van een boerenvrouw'. "Hoe gevulder je kabinet, hoe chiquer en belangrijker het was. Soms stonden de deuren ook wel open als er bezoek kwam; kon je even laten zien: wij hebben het heel goed. Pronk is van alle tijden, ook al waren we donker in de kleding, pronk was er altijd."