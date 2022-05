Daniel Sloots uit Hoogeveen maakt naam als kunstenaar: 'Stout en een beetje gek'

Daniel Sloots uit Hoogeveen timmert hard aan de weg als kunstenaar. Zijn succesformule? "Ik hou altijd van een beetje gekkigheid. Dat is een beetje m'n ding geworden. Dat het even stout is, en een beetje gek. Dat vind ik geweldig, daar ga ik helemaal op los."

Sloots (30) maakt een soort collage-kunst. "Disney-achtige dingen met een creatieve of moderne twist", zo legt hij zelf uit. "Zoals een Mickey Mouse met Nikes aan." Ook heeft hij veel voorwerpen met een stift bewerkt, zoals vazen, badkuipen en zelf een Volkswagen Kever. "En ik ben sinds kort veel met 3D-voorwerpen bezig."

"Vanaf jongs af aan ben ik al heel creatief", vervolgt Sloots. "Ik was nooit echt goed op school, en was altijd aan het tekenen in de boeken. Uiteindelijk is het balletje gaan rollen en verdien ik er nu m'n centen mee."

Instagram

Op Instagram post ondernemer en influencer Bas Smit, die ruim 800.000 volgers op het sociale netwerk heeft, regelmatig over zijn 'favoriete kunstenaar'. Dat doet hij sinds Sloots hem een kunstwerk gaf van hem en zijn dochters. "Ik had weer eens een gek idee, en soms moet je ook gewoon even je creativiteit op z'n loop laten gaan. Dat heb ik toen gedaan, en Bas vond het helemaal geweldig."

Het bleek een goede zet van Sloots, want sindsdien stroomt zijn Insta-inbox over van de verzoeken. "Het balletje is echt wel gaan rollen ook mede dankzij hem."

Vol contrasten

Hoe het kan dat er zoveel kleur, creativiteit en gekkigheid in zo'n nuchtere Drent verstopt zit, weet Sloots niet precies. "Het zit gewoon in mijn bloed, denk ik." De kunstenaar laat zich omschrijven als een man vol contrasten. Niet alleen als het gaat om zijn voorkomen, of zijn kunst. In het dagelijks leven bijvoorbeeld werkt hij bij Vepa, een bedrijf dat handelt in kantoorartikelen.