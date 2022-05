Wandelend voetbalteam FC Emmen gaat Europa in

Het OldStars-team van FC Emmen doet niet zomaar aan voetbal, ze doet aan walking football. En dat gaat net even anders dan normaal. "We zijn allemaal gewend om te rennen maar dit mag dus absoluut niet, het is echt verboden om te rennen. Alles moet echt wandelend gebeuren", vertelt Dick van Kessel van de FC Emmen OldStars.

Walking football is in het leven geroepen om oudere mensen aan het bewegen te houden. Daarnaast heeft het een sociale functie. "En we zijn heel fanatiek met de derde helft", zegt Van Kessel glunderend, terwijl hij naar het supportershome van de club wijst.

Internationaal toernooi

De wandelende voetbalsterren van Emmen zijn behoorlijk bedreven in het spelletje. Volgende week reizen ze naar Mallorca, om mee te doen aan een internationaal toernooi. Donderdagmiddag was hun laatste training voordat ze het vliegtuig instappen. "We zijn vorig jaar kampioen geworden en ze hebben gevraagd of we de titel wilden komen verdedigen." Aan het toernooi doen teams uit allerlei Europese landen mee.