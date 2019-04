Pijnlijke knie houdt Ensing aan de kant bij Amstel Gold Race

"Het is balen. Maar het risico is te groot om mij nu al een koers te laten rijden. Dan lig ik er misschien nog wel langer uit", verklaart Ensing.Begin deze maand stootte ze op knullige wijze haar knie. "In Dwars door Vlaanderen was een valpartij in de neutralisatie. Ik viel zelf niet maar ben wel met m'n knie ergens tegenaan gekomen. Sinds die tijd heb ik behoorlijk veel pijn. Ook met lopen en autorijden is mijn knie pijnlijk. Ik heb daarna nog wel de Volta Limburg Classic gereden. Maar toen had ik ook behoorlijk veel last", aldus Ensing."Ik heb dinsdag een scan laten maken. Daarop konden ze wel zien dat het niets ernstigs is. Er zit vocht in m'n knie en er zit een ontsteking in. De komende dagen ga ik naar de fysio en naar de chiropractor en dan hoop ik weer zo snel mogelijk te kunnen koersen", vertelt Ensing vanuit het appartement van de ploeg in Sittard.Na de Amstel Gold Race volgen ook meteen de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. "Dat zijn normaalgesproken wedstrijden die me liggen. Ik hoop dat het dan weer beter gaat", besluit Ensing.De tijd begint te dringen voor de 32-jarige inwoonster van Gieten dit voorjaar. Want door het hoge nivieau binnen de Sunweb-ploeg werd de renster uit Gieten niet overal opgesteld. Iets wat ze de afgelopen jaren bij haar Italiaanse ploeg Alé Chipollini niet gewend was. Zo moest ze bij de Trofeo Alfredo Binda en de Ronde van Vlaanderen vanaf de zijlijn toekijken.