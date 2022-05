Bouw clubhuis Ijsvereniging VIOS loopt voorspoedig: 'In september open'

De emmers cement en het gereedschap staan klaar. Ijsvereniging VIOS in Hollandscheveld is druk met de bouw van hun nieuwe clubhuis. En dat mag ook wel vindt het bestuur, want door het uitbranden van hun vorige onderkomen zitten ze al maanden zonder thuishonk.

"De eerste muren staan al", vertelt bestuurslid Albert Lok trots. "Zodra alles buiten af is, kunnen we een begin maken aan de binnenkant. Het gaat als een speer, ik verwacht dat we in september het clubhuis kunnen openen."

Herinneringen

En dat maakt Lok blij, want eind 2020 ging het flink mis bij zijn geliefde vereniging. In het jaar dat de club 65 jaar oud werd ging het thuishonk compleet in vlammen op. En dat heeft impact gehad op de Hollandschevelder. "De tranen springen mij weer in de ogen. Je raakt alles kwijt op zo'n moment. In het gebouw hingen veel foto's met mooie herinneringen. Die krijg je natuurlijk nooit meer terug."

Zijn collega Klaas Lip valt hem bij. "Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Zoveel leden en vrijwilligers zijn dagelijks druk met de vereniging, dan is het extra zuur als het clubhuis wegvalt." Lip besloot daarom zelf de handen uit de mouwen te steken. "Met een aantal mensen werken we nu elke week aan het gebouw. Langzaam begint er iets moois te ontstaan."