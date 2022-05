Oekraïense kinderen dansen op volkslied bij opening basisschool

Op opvanglocatie Papenvoort is vandaag officieel de basisschool voor Oekraïne vluchtelingen geopend. De leerlingen zijn al wel begonnen en dat lieten ze dan ook graag zien. Met een dans op het volkslied van Oekraïne en een ingestudeerd nummer op gitaar werden de gasten ontvangen.

De school zit in een omgebouwde kantoorruimte op de locatie. Hier kunnen ongeveer vijftig leerlingen les krijgen. Als het nodig is kan de school uitbreiden tot zeventig leerlingen. Op dit moment zijn er vijftien leerlingen die er naar school gaan in de leeftijd van zes tot en met een jaar of twaalf. Dan kunnen ze doorstromen naar de middelbare school. Dat moet in Assen.

'Niet alleen taal is belangrijk'

De Oekraïense vluchtelingen leren niet alleen de taal op de school, vertelt burgermeester Anno Wietze Hiemstra. "Het gaat ook om de cultuur. Hoe gaan mensen met elkaar om. Daarmee zijn we begonnen. Met muziek, cultuur, sport en spel. Ook om een beetje te ontladen, want ze komen uit een oorlogsgebied. Nu gaan we rustig beginnen met de reguliere lessen. Zodat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van taal. Daarnaast willen we ze natuurlijk een veilige plek te geven."

De kinderen krijgen les in het Engels, Nederlands en Oekraïens. Daar zijn verschillende docenten voor nodig. Zo zijn er Nederlandse docenten en ook leraren uit Oekraïne. Deze zijn vaak ook gevlucht uit hun land. "Maar ook advocaten die gevlucht zijn uit Oekraïne willen graag hun steentje bijdragen", zegt Hiemstra. Onderling communiceren ze Engels met elkaar.

Vrouwen en kinderen

In Papenvoort zitten alleen vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. Kinderen hiervan gaan naar de basisschool. Maar ook andere Oekraïense kinderen uit de gemeente Aa en Hunze, die bijvoorbeeld bij een opvanggezin zitten kunnen terecht op de school in Papenvoort. Vanaf een jaar of zes zijn ze welkom op Papenvoort, daarvoor kunnen ze gewoon naar de bassischool in het dorp.