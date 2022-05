Koe in Anderen mogelijk te grazen genomen door wolf

In Anderen is mogelijk een koe doodgebeten door een wolf. Boer Jos Ubels trof gisteravond in zijn weiland één van zijn koeien dood aan, met een 'gigantisch gat in haar buik'.

"In het weiland achter mijn huis heb ik een kudde koeien lopen, en ik zag dat er eentje aan de kant lag en niet bewoog. Ik ben toen gaan kijken en ik zag al gauw dat het foute boel was. Er was een gat in haar buik gevreten van wel een halve meter bij een meter." De wond was nog vers, volgens de ontzette boer.

Omdat het al avond was, heeft Ubels een dag later, dus vanochtend, de provincie gebeld. "Toen werden er meteen een taxateur en een specialist gestuurd, om DNA af te nemen. De specialist zei al meteen dat hij dacht dat het 'met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' om een wolf ging."

Zeldzaamheid

Dat een wolf een volwassen koe te grazen neemt komt niet vaak voor. Op 10 mei is in Brabant een volwassen rund aangevallen, mogelijk door een wolf. Dat dier was drachtig. Woordvoerder Glenn Lelieveld van het wolvenmeldpunt benadrukte toen tegenover Omroep Brabant dat er geen voorbarige conclusies getrokken moeten worden. Hij wil graag de rust bewaren. "Een wolf zoekt altijd een slachtoffer dat niet voldoende weerbaar is. Mocht dit het werk zijn van de wolf, dan moet het dier al verzwakt zijn geweest. Als een koe al met zijn hoofd naar een wolf zwaait, vertrekt hij."

Op de vraag of de koe in Anderen mogelijk ziek was, of ergens anders aan overleden zou kunnen zijn voordat een roofdier aan zijn maaltje begon, antwoord Ubels ontkennend. "Ik ga elke dag even bij de kudde kijken, en ze was zeker niet ziek. Maar je kan natuurlijk niets uitsluiten."

'Rustige, lieve koe'

De reden dat een wolf het op deze koe voorzien zou hebben, weet de boer wel: "Ze liep altijd een beetje achter de kudde aan. Dit was een hele rustige, lieve koe. Zo een die naar je toe komt om geaaid te worden, en dan rustig blijft staan. Dat is haar nu fataal geworden."

Ubels denkt dat de wolf steeds agressiever wordt, en daarom nu ook koeien aanvalt. "En dan is Nederland een klein land, waar je dieren geen kant op kunnen in een omheind weiland."

De kudde binnenhalen, dat gaat Ubels niet doen. "Ik wil ze wel weiden, dat hoort bij mijn bedrijf. Maar ik ga nu wel extra vaak de kudde controleren. Niet dat die wolf iets zal doen op het moment dat ik daar sta, maar wat kan ik nog meer doen? Ik ben wel bang dat dit vaker gaat gebeuren, ja."