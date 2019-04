Hoogeveen weer koploper na zege bij Achilles 1894

Vijf dagen na de terechte thuisnederlaag tegen SDO is Hoogeveen weer koploper in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal. Bij Achilles 1894 had de formatie van trainer Nico Haak het weliswaar lastig maar wonnen de blauwhemden wel: 1-3.

Door die zege heeft Hoogeveen 51 punten uit 24 duels. DEM en SDO volgen met 50 punten uit 25 wedstrijden en RKZV heeft 48 uit 25.De start was overigens voor Achilles 1894. De club die dit seizoen voor spek en bonen uitspeelt kwam binnen twee minuten, uit een corner, op 1-0. Luuk Kuipers was de doelpuntenmaker.Hoogeveen stelde voor rust nog orde op zaken. Menno Heerkes (kopbal) en Sadik Spijodic (vrije bal) bogen de achterstand om in een 2-1 voorsprong.De gasten vergaten daarna het duel in het slot te gooien. Niet dat Hoogeveen heel veel grote kansen kreeg, maar wel mogelijkheden (met overtalsituaties) om tot kansen te komen. Daardoor bleef Achilles 1894 in de wedstrijd. De Assenaren waren ook nog twee keer dichtbij een treffer, maar Stan Haanstra schoot over en Rick Wiersma zag een schot van afstand, via de vingertoppen van Nick Borgman op de lat komen.Invaller Saber Hendriks, die op randje buitenspel diep werd gestuurd, besliste het duel in de slotseconde: 1-3.Maandag komt Hoogeveen opnieuw in actie. Dan moet de ploeg van Haak naar Silvolde.