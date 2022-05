Hans O. opgelucht door vrijspraak in kofferbakmoord

Hans O., tot vanmiddag verdachte in de kofferbakmoordzaak, mag vandaag nog de gevangenis verlaten nu de rechtbank in Assen hem heeft vrijgesproken van de moord op Ralf Meinema. De Emmenaar laat via zijn advocaat weten 'opgelucht' te zijn. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

"Dit is voor hem de enige en juiste uitspraak", laat zijn advocaat Bas van Faassen weten. Van Faassen staat samen met Nico Meijering Hans O. bij in deze zaak. "Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn dus voor hem was dit ook de enige uitkomst." De advocaat laat weten dat de rechtbank met deze uitspraak recht gedaan heeft aan hun cliënt. "Maar los daarvan kent deze zaak alleen maar verliezers." Hans O. zat twee keer vast in deze zaak, bij elkaar bijna twee jaar.

Het Openbaar Ministerie wil kort na de uitspraak nog niet reageren op het vonnis van de rechtbank. Een woordvoerder laat weten dat zij eerst het vonnis gaan bestuderen en nog niet weet of het OM in hoger beroep gaat. Vier weken geleden eiste het OM nog 18 jaar celstraf tegen Hans O.

'Vol ongeloof'

De nabestaanden van Ralf Meinema reageerden in de rechtbank vol ongeloof op de vrijspraak. "Hoe is dit mogelijk?", vraagt moeder Ingrid zich af voor zij de handen voor het gezicht slaat. Vader Wietze en zus José staren stilletjes voor zich uit. Terwijl iedereen de zaal verlaat blijven zij aangeslagen zitten. Tijdens de zitting vier weken geleden lieten zij in hun slachtofferverklaring weten dat zij Hans O. als de verantwoordelijke zien voor de dood van hun zoon en broer.

Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs dat O. betrokken is bij de kofferbakmoord. Wel zijn er aanwijzingen voor, maar doorslaggevend bewijs ontbreekt volgens de rechtbank. Er zijn te veel onduidelijkheden rond de dood van de man. "Door de verdediging en de officieren van justitie zijn verschillende scenario's aangedragen en beide zijn mogelijk, maar er is ook ruimte voor eventuele andere scenario's", aldus de rechtbank. Ondanks dat er volgens de rechtbank sterke aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van Hans O.