De Streekboer wil voedselsysteem veranderen: 'Boeren zijn al jaren melkkoe'

Melk is goed voor elk. Maar niet voor de boer, want die krijgt er niet altijd genoeg geld voor vinden ze zelf. Sandra Ronde wil daar met haar bedrijf De Streekboer verandering in brengen. Ze wil ervoor zorgen dat mensen al hun eten uit hun eigen streek halen.

Steeds meer landbouwbedrijven verkopen hun eieren, melk, groente of kamerplanten direct of vrijwel direct aan de consument. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in februari.

Zo ook bij bakkerij Harms Heerlijck in Tynaarlo. Daar staan een keer per week, behalve verse broden, ook kratten vol andere producten in de winkel zoals verse groente, fruit, vlees, eieren en biologische melk. Het zijn lokale producten die klaarstaan om opgehaald te worden door klanten van De Streekboer.

De bakkerij is het nieuwste afhaalpunt dat onlangs geopend is. Klanten kunnen op de website boodschappen bestellen en dat bij een van de vijf afhaalpunten in Drenthe ophalen.

Duurder dan supermarkt

Sommige producten in de kratten zijn wat duurder dan in de supermarkt. Ronde wil hiermee het patroon doorbreken dat grote spelers bepalen wat bijvoorbeeld de melkprijs wordt. "De boeren zijn al jaren zelf de melkkoe. Het systeem is verziekt", zegt Ronde.

"De grote spelers zeggen allemaal wel dat ze willen veranderen maar het zijn zulke trage processen. Consumenten en boeren moeten gewoon opstaan en via een nieuw systeem ervoor zorgen dat wij transparantie bieden en een eerlijke prijs geven aan iedereen."