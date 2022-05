Johan Derksen vanaf maandag weer op televisie met Vandaag Inside

Johan Derksen keert maandag terug op televisie met het programma Vandaag Inside, samen met Wilfred Genee en René van der Gijp. Dat meldt Talpa vandaag in een verklaring.

De drie presentatoren besloten 29 april te stoppen na een storm van commotie over een bekentenis van Derksen, dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal en zei dat er geen penetratie was geweest.

Na twee uitzendingen waarin de in Grolloo woonachtige Derksen met Wilfred Genee en René van der Gijp de uitspraken evalueerde, besloten Talpa en de drie mannen per direct te stoppen met het programma. Talpa bevestigde echter niet dat VI helemaal stopt. Ook de socialmediakanalen van het programma bleven in de lucht. Volgens Talpa deed het bedrijf dit 'voor de fans'.

Kijkcijferkanon

VI is een van de grote hits van SBS6. Veronica Inside, zoals het programma vroeger heette, trok in 2019, 2020 en 2021 gemiddeld rond de 620.000 kijkers. Sinds januari 2022 is VI dagelijks te zien op SBS6 en ligt het gemiddelde aantal kijkcijfers tussen de 800.000 en 900.000. De gemiddelde leeftijd van de kijkers lag sinds de verhuizing naar SBS6 ook opvallend hoger, aldus de woordvoerder van SKO.

Gecanceld

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar wat er destijds daadwerkelijk is gebeurd. Een woordvoerster zegt desgevraagd dat ze daar nog niks over kan zeggen.