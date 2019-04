Wat is er dit (paas)weekend te doen in Drenthe?

Een kleine greep uit de activiteiten:Veel antieke motoren op zaterdag in Gees, tijdens Rondom Gees. Tijdens deze toertocht van één dag is Gees de ontmoetingsplaats voor motorrijders en -liefhebbers. De rijders starten rond 09.30 uur op de parkeerplaats van Pluspunt in Gees, naast de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat 85.Lammetjesdag op zaterdag bij de Speulkoel aan de Bosweg in Anloo. Van 13.00 tot 16.00 uur kan daar geknuffeld worden met de pasgeboren Schoonebekers en Drentse heideschapen van de kudde Het Stroomdal.Zaterdag is er een voorjaarsmarkt op de Balloohoeve, dat is een zorgboerderij, boerderijwinkel, camping en manege. De vijfde editie van de markt wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. Veel verschillende standhouders zullen hun producten en diensten aanbieden, van zelfgemaakte kaarsen tot Tupperware en van voetreflexzonetherapie tot English Pie.Op Recreatiepark De Tien Heugten in Schoonloo kan zondag, op Eerste Paasdag, gezocht worden naar paaseieren. Aanvang: 14.00 uur.In Aalden staat Eerste Paasdag in het teken van een paasmarkt. Dat is zondag op het grasveld naast Het Wapen van Aelden aan de Aelderstraat. De markt is van 11.00 tot 17.00 uur.Ook in Orvelte is een paasmarkt op zondag, op de Brink van het museumdorp. De markt in Orvelte wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur.Van 11.00 tot 17.00 uur is het op het evenemententerrein in Roden zondag een drukte van belang. Dan is daar voor de zevende keer een braderie met vlomarkt. Rondsnuffelen in de kramen met nieuwe en gebruikte spullen.Lammetjesfeest op De Onlanderij in Eelderwolde (beide Paasdagen). Lammetjes, paaseieren, wilde bloemen, vogelgekwetter en lekker eten: dat zijn de ingrediënten van het lammetjesfeest. Het begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.Zoals elk jaar is er in Diever op Tweede Paasdag een grote en gevarieerde markt. Van kleding tot eten, het is er allemaal. Van 10.00 tot 17.00 uur.Elk jaar wordt er in Westerbork het kampioenschap eieren gooien georganiseerd. Teams bestaan uit koppels, er doen zo'n vijftig teams mee. De duo's gooien met een ei over en weer, maar dit ei mag absoluut niet breken want dan ben je af. Het eierspektakel in het centrum van Westerbork begint rond 13.30 uur.Natuurlijk zijn er ook op verschillende plekken paasvuren. Door het droge weer gaan ze lang allemaal niet door. Wil je weten waar je op Eerste en Tweede Paasdag nog wel naar een paasvuur kunt kijken? Klik dan hier