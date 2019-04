Henk Otten van FVD: Thierry Baudet trekt de partij te veel naar rechts

Otten, boerenzoon uit Hijken, is één van de oprichters van Forum voor Democratie. Vanaf volgende maand is hij lijsttrekker van FVD in de Eerste Kamer, de grootste fractie. Otten had ook plaats kunnen nemen in de Drentse Staten, hij kreeg 1733 voorkeursstemmen, maar die zetel gaat hij niet innemen Henk Otten stoort zich aan Baudets hang naar identiteitspolitiek en met Latijn doorspekte ondergangsretoriek.'Het moet nuchterder, zakelijker en oplossingsgerichter', zegt hij in een interview met NRC Handelsblad. Baudets overwinningsrede op de avond van de Provinciale Statenverkiezingen, waarin hij volgens criticasters aanschurkte tegen blanke nationalisten, stond Otten dan ook niet aan.'Je moet een politieke partij niet gebruiken als vehikel voor academische debatten die je zelf leuk vindt', stelt Otten. Dat de partij naar rechts opschuift en wordt beticht van racisme, hindert andere FVD'ers. 'Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten.'De speech op de verkiezingsavond draaide bovendien te veel om Baudet, terwijl hij 'het succes meer had moeten delen' met zijn partijgenoten, vindt Otten. Nu de partij groeit, zal de partijleider 'eraan moeten wennen' dat hij andere FVD'ers naast zich op het podium moet dulden. Ook al is dat best lastig voor hem.Otten erkent dat hij en Baudet van mening verschillen over de Europese Unie. Baudet houdt vol dat Nederland die zo snel mogelijk zou moeten verlaten, terwijl Otten wel heil ziet in nauwe economische samenwerking.Ook in het meldpunt voor 'linkse indoctrinatie in het onderwijs', dat FVD in het leven riep en op zware kritiek kwam te staan, ziet Otten niets. 'Dat heeft toch iets van een kliklijn'.