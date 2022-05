Toeslagenouders lopen weg in Tweede Kamer: 'We accepteren het als ouders niet meer'

"Het was weer een VVD-staaltje." Jurgen Deceuninck uit Pesse blikt terug op het debat over de toeslagenaffaire dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvond. "We zijn gewoon opgestaan en vertrokken."

VVD-Kamerlid Ruud Verkuijlen kreeg tijdens het debat over de uithuisplaatsingen het woord voor de eerste keer in de Kamer, en dan is het gebruikelijk dat andere Kamerleden niet interrumperen. "Toen ik dat zag heb ik de groep gewenkt en zijn we eruit gegaan", zegt Deceuninck. "We zijn er rustig uitgegaan om geen rumoer te geven. Buiten hebben we het onderling nog even rustig besproken."

'Door er te zijn zal het systeem veranderen'

Even later keerde de groep onder wie Deceuninck terug op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Jurgen Deceuninck strijdt met zijn vrouw Gerda om hun twee dochters Zoé en Nora terug te krijgen. Het koppel is getroffen door de toeslagenaffaire. Als gevolg ervan zijn hun dochters uit huis geplaatst. Ze voelen het al een verplichting naar zichzelf om aanwezig te zijn tijdens het debat in de Tweede Kamer. "Door er te zijn zal het systeem veranderen."

Strijden voor de volgende generatie

Toch hadden ze niet direct verwacht dat er een oplossing zou komen voor hun probleem. "Zelf zijn we inmiddels vier rechtszaken verder en op 9 juni dient er een nieuwe over de uithuisplaatsing en de gezag beëindigende maatregel. Inmiddels hebben we al een regeling dat we niet 24 uur papa en mam mogen zijn, maar zelfs 48 uur achterelkaar."