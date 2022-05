Grotere supermarkt Rolde een stap dichterbij

De uitbreidingsplannen van de PLUS-supermarkt aan de Grolloërstraat in Rolde is weer een stap dichterbij. Vanavond is in de raad van Aa en Hunze het plan aangenomen om het bouwproces te versnellen.

Inwoners mogen nog maar een keer in beroep gaan tegen de supermarkt. Er kan nu alleen beroep worden gedaan op beide plannen tegelijk en niet van allebei apart. Het wordt nu één voorbereidingstraject in plaats van meerdere. Wethouder Henk Heijermand (Gemeentebelangen) vatte het goed samen: "Tijdwinst is het voordeel, want we willen sneller bouwen."

De wand aan de Grolloërstraat

Waar vooral over werd gesproken was de muur die aan de Grolloërstraat komt. "We weten dat het plan nog prematuur is, maar we willen het verzoek doen nog een keer hiernaar te kijken. Anders wordt het een grote reclamewand als je het dorp in rijdt. En daar wordt het dorp niet beter van", stelt Arie Fonk (D66). De PvdA sloot zich hierbij aan.

Wethouder Heijerman gaf aan er over dit onderwerp intern al gesproken is met de architect en de opdrachtgever. "Iedereen wil snel aan de gang en daarbij ook geen beren op de weg." Daarnaast hoeft er op dit moment ook nog geen besluit genomen te worden over het uiterlijk. Dat staat pas later op de agenda.

Bestemming supermarkt

Eerder stelde D66 al vragen over het bestemmingsplan. Dat zou detailhandel worden, maar dat betekent dat er naast een supermarkt ook andere activiteiten mogen komen op het terrein. Dat blijkt niet zo te zijn. De bestemming wordt echt supermarkt. Daar is volgens het college van B&W geen twijfel over mogelijk. Dus andere activiteiten dan boodschappen doen, kan niet op het terrein. Als het bestemmingsplan wordt aangepast, want daar wordt later over gestemd in de raad.

Opluchting voor inwoners

In 2021 gaf de eigenaar Chris Marinus aan dat het plan lang heeft stilgelegen, maar dat er weer beweging is rondom de uitbreidingsplannen van de PLUS-supermarkt. Een voorzichtige opluchting voor inwoners van Rolde, die al lange tijd worden geconfronteerd met een kale plek recht in het dorpshart. Begin 2019 ging daar Hotel Erkelens tegen de vlakte om ruimte te maken voor uitbreiding van de supermarkt, maar sindsdien is het akelig stil.