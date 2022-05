Campagne tegen criminaliteit op platteland: 'Criminelen kunnen er anoniem opereren'

Landelijk geeft één op de vijf eigenaren met een grote schuur of loods in het buitengebied aan wel eens door drugcriminelen te zijn benaderd, bijvoorbeeld met de vraag of ze de schuur of loods kunnen huren.

De gemeente Westerveld is niet de enige gemeente waar aandacht is voor oprukkende drugscriminaliteit volgens burgemeester Rikus Jager. "We zien in de rest van het land al de nodige signalen. Het was Zuid-Nederland die als eerste aan de bel trok. Maar we zien het ook in ons gebied dat er sprake is van lozingen of hennepplantages, en zo zijn er nog wel wat voorbeelden. Maar het is met name bedoeld om preventief te werk te gaan."