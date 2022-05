Geen plek voor circa 100 man in Ter Apel, opvang elders

Het aantal asielzoekers voor wie donderdagavond geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel is gegroeid. Eerst waren dat er ongeveer vijftig, maar inmiddels zijn het er ongeveer honderd. Daaronder zijn ook veel kleine kinderen.

De asielzoekers worden overgebracht naar crisisnoodopvang in de Eurohal in Zuidbroek, meldt het COA. "Voor de mensen die niet naar Zuidbroek kunnen, is er plek op de COA-locatie in Ter Apel. De verwachting is dat ook asielzoekers die donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag nog arriveren op de COA-locatie in Ter Apel ondergebracht kunnen worden", aldus de organisatie. De bus, geregeld door de veiligheidsregio Groningen, zal eerst tachtig mensen overbrengen naar Zuidbroek en later op de donderdagavond terugkomen om nog eens twintig mensen op te halen.

Woensdagavond werden ongeveer honderd noodopvangplekken gecreëerd voor asielzoekers omdat Ter Apel vol zat. Zij werden toen naar Heerenveen gebracht met door het Rode Kruis geregeld vervoer.

Een woordvoerster van het COA stelde eerder donderdag dat er heel hard wordt gewerkt om iedereen op de goede plek te krijgen en dat er goede begeleiding is voor de mensen. Dat er een structureel tekort aan opvangplekken is, beaamt ze: "Wij doen wat we kunnen, dat doen we al 2,5 jaar en we geven dat al heel lang aan. Het beste is als er structureel plekken bij komen." Maar het COA heeft geen bevoegdheden om die aan te wijzen of in te richten. "Daar gaan wij niet over, dat ligt bij het ministerie."