Voor circa 50 asielzoekers geen plek in Ter Apel

Voor ongeveer vijftig asielzoekers is vanavond geen plek in het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel. Zij worden rond 21.30 uur opgehaald door een bus. Voor hen is opvang elders geregeld, maar het is nog niet duidelijk waar.

Ter Apel, waar plek is voor 2000 asielzoekers, moet de laatste tijd vaak alarm slaan vanwege capaciteitsnood. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten mensen enige tijd buiten slapen omdat er geen plek meer was. Uiteindelijk hebben ze overnacht in wachtruimtes in het centrum. Het Rode Kruis besloot daarom woensdag de tenten te plaatsen, om een herhaling te voorkomen.