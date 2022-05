Spoor van branden tussen Zeegse en Schipborg in paar uur tijd

Een spoor van branden tussen Schipborg en Zeegse vanochtend. Op camping De Vledders in Schipborg gingen een vouwwagen en een blokhut in vlammen op, op camping de De Groene Valk in Zeegse brak brand uit in een chalet. Daarnaast waren er twee natuurbranden en een brand bij een restaurant. De politie doet onderzoek naar brandstichting.

Even voor vijf uur in de ochtend kreeg de brandweer een melding van een brand op de camping. Daar bleek een blokhut in brand te staan. Zeventig meter verderop was ook brand uitgebroken in een vouwwagen. Niemand was in de blokhut of de vouwwagen aanwezig.