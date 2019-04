Vivianne Miedema maakt kans op twee voetbalprijzen in Engeland

De spits van Arsenal en de Oranjevrouwen is bezig aan een sterk seizoen. Zo schoot Miedema zich in januari in de recordboeken door zestien keer te scoren in één seizoen. Inmiddels staat de teller op twintig doelpunten in de FA Women's Super League.Miedema maakt dus kans om door de Engelse spelersvakbond verkozen te worden als speler van het seizoen. Dat is nog niet alles: de 22-jarige Miedema is ook in de race om uitgeroepen te worden tot grootste talent van het seizoen.Bij de mannen is nog een andere Nederlander genomineerd: verdediger Virgil van Dijk van Liverpool.