Metalband Blackbriar op TT Festival Assen

Het is de tweede keer dat Blackbriar tijdens de TT op het podium staat. De eerste keer was in 2016 toen de band optrad op de Nozemstage. Binnenkort is de gothic rock- en metalband al te zien op het Bevrijdingsfestival van Drenthe bij de Baggelhuizerplas. Ook daar staat Blackbriar op het hoofdpodium.De belangstelling voor de Asser metalband zit flink in de lift. Zo trekt Blackbriar veel belangstelling met haar videoclips. In de laatste speelt burgemeester Marco Out van Assen mee. Ook toert de band met een andere symfonische metalband Epica.Voor de muziekoptredens op het TT Festival is de Asser horeca verantwoordelijk. Zij vullen de muziekpleinen. Vorig jaar waren dat er in totaal acht op de vrijdag- en zaterdagavond. Op woensdag- en donderdagavond was er minder muziek in de stad.De komende TT is de donderdagavond nu de openingsavond. De woensdag valt af, want het TT Festival gaat terug van vier naar drie dagen. Sinds de TT-races op zondag zijn, is de belangstelling voor vier avonden feest in de binnenstad teruggelopen. Al die avonden muziek regelen, wordt voor de horeca te kostbaar.Welke bands nog meer optreden op het TT Festival is nog niet bekend. De horeca en de projectleiding zijn nog druk bezig de totale programmering rond te maken.Wat wel vaststaat is de TT Nightride op vrijdagavond met meer dan duizend motoren door de binnenstad. En op zaterdagavond komt daar het nieuwe evenement bij, Univé4Wheels . Daarbij trekt een bonte stoet van 150 speciale auto's, oldtimers en andere voertuigen door de binnenstad van Assen.De zondag voorafgaand aan de TT, op 23 juni, is het zevende TT Balloon Festival op het TT Circuit. Zaterdag 22 juni is daar ook het hardloopevenement de TT Run. Die dag begint ook de TT Kermis op het Veemarktterrein.