Cassata #31: Drentse formatie en paasvuurverbod

Daarnaast wordt het traditionele paasvuur besproken, wanneer vormen paasvuren echt een gevaar en wie beslist tot een verbod? Speciale tafelgast is Peter Sluiter, directeur van het Gevangenismuseum Veenhuizen en van het nieuwe Museum de Proefkolonie in Frederiksoord dat 1 mei opent.00:43 - Formatie in Drenthe. FVD valt buiten GS, want vindt voorman Hendrikus Velzing er van?03:15 - Peter Sluiter vertelt over het nieuwe Museum De Proefkolonie in Frederiksoord.07:50 - Op thema klimaat en energie komen de winnaar van de provinciale verkiezingen er niet uit. Waarom is het formatie-advies om FVD niet mee te laten regeren?29:30 - Peter Sluiter over de opening van het nieuwe Museum De Proefkolonie in Frederiksoord.35:16 - Wanneer vormen paasvuren nou echt een gevaar, en wie beslist er tot een verbod? Esther Klap van Veiligheidsregio Drenthe legt uit.43:32 - Tafelgast Peter Sluiter over de vijf -nu zes- belangrijkste musea in Drenthe.51:14 - Het radioforum. Forumleden: Peter Sluiter, Agnes Mulder en Jaap van der Haar. Discussie over Drentse formatie.1:00:35 - Radioforum over verbod op paasvuren.1:04:07 - Radioforum over verplicht bezoek Kamp Westerbork als straf.Margriet BenakHendrikus Velzing - Voorman Forum voor DemocratieWillemien Meeuwissen - Fractievoorzitter VVD DrenthePeter Sluiter - Directeur Gevangenismuseum Veenhuizen/Museum de Proefkolonie in FrederiksoordEsther Klap - Adviseur Veiligheidsregio DrentheAgnes Mulder - Tweede Kamerlid CDAJaap van der Haar - wethouder Sterk MeppelGenoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.