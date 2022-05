Corona bezorgde vliegveld Eelde extreem rustige periode

Dat vliegvelden last hadden van de lockdowns, is geen verrassing. Veel landen hielden hun grenzen potdicht en ook stond Nederland lange tijd niet echt te wachten op vluchten met passagiers die corona naar ons land brachten. Het CBS vergeleek het aantal vluchten met 2019, het laatste pré-coronajaar. In zowel 2020 en 2021 lag op GAE het aantal vluchten tachtig procent lager.

Dat is op dit moment nog altijd niet hersteld. In het eerste kwartaal van 2022 trok GAE 36 procent procent van het aantal vluchten van het eerste kwartaal in 2019. Dat is al wel een stijging van 12 procentpunt, ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Er is dus sprake van een stijgende lijn.