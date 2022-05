Eerste windmolen is klaar op Energiepark Pottendijk

Net buiten Emmen, tussen de dorpen Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge, wordt hard gewerkt aan de bouw van een groot energiepark met windmolens en zonnepanelen. De werkzaamheden op Pottendijk duren tot het einde van het jaar, maar de eerste resultaten zijn al te zien.

"We hebben de eerste windturbine helemaal opgebouwd en zijn nu bezig met de tweede", vertelt projectleider Ernst de Wiljes van Shell. De komende vier maanden moeten de andere dertien turbines worden gebouwd en daar blijft het niet bij. Er wordt ook een zonnepark aangelegd. "De fundering staat er al, dat zijn ruim tienduizend paaltjes. Uiteindelijk worden er negentigduizend panelen geïnstalleerd op een veld van 35 hectare grond." Volgens De Wiljes staat dat ongeveer gelijk aan 52 voetbalvelden.

Energietransitie

"Je moet je voorstellen dat hier anderhalve maand geleden nog niks stond. Toen waren er alleen wegen en kabels aangelegd", gaat de projectleider verder. En dat de eerste winmolen staat is goed nieuws, want het project draagt bij aan de energietransitie in de regio Emmen. "Dit levert een significante bijdrage aan die doelstellingen. Wat hier wordt opgewekt is gelijk aan ongeveer een derde van het jaarlijkse stroomgebruik in Emmen", benadrukt De Wiljes.

Gemengde gevoelens

Ondanks dat het energiepark een goede bijdrage lijkt te gaan leveren aan de regio Emmen, heeft de gemeente gemengde gevoelens. "Uiteindelijk bepaalde de provincie dat er windmolens binnen de gemeente moeten komen. Dat is een beladen discussie geweest", vertelt wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen. "Wij als gemeente hebben gezegd dat wij de regie willen nemen."

Ondanks de gemengde gevoelens benadrukt de wethouder dat het belangrijk is om te verduurzamen. "Daar zijn we het allemaal over eens en dat is ook de opgave waar we in Nederland voor staan, alleen we hadden als gemeente graag keuzevrijheid gehad over de techniek."

Mondendorpen

Ook de omliggende Mondendorpen zijn het niet altijd eens geweest met de komst van het energiepark. Volgens de gemeente zijn er vijf bezwaren ingediend en afgehandeld, maar dat heeft niet geleid tot het aanpassen van het plan. Van der Weide: "De kritiek varieert van wel of geen windmolens naar de locatie, de opstelling, het geluid en de slagschaduw."

Vooral vanwege het geluid en de slagschaduw heeft de gemeente voor een zo groot mogelijke afstand gekozen tot het woongebied. "Dat heeft geresulteerd in een afstand van 1100 meter." Ondanks alle bezwaren is de bouw toch gestart. "Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de milieueffecten en dat hebben we allemaal meegenomen in de vergunning", aldus Van der Weide.

Half jaar