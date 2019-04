Directie Teijin Aramid gaat niet in op ultimatum vakbond

Dit meldt RTV Noord . De bond heeft het chemische bedrijf afgelopen week een ultimatum gesteld. Als de directie voor dinsdag niet ingaat op eisen van de vakbond, dan volgen acties. De fabriek wordt dan gefaseerd stilgelegd.Aangezien het om chemische industrie gaat, kan er niet zomaar gestaakt worden. "Je kunt niet zomaar weglopen bij een machine, want dan loopt de fabriek misschien in de soep. We hebben een actiecomité opgezet dat een plan maakt om gefaseerd de fabriek uit te schakelen. Als er niet op het ultimatum wordt ingegaan, gaan de acties dinsdagavond los", liet FNV-bestuurder Janwillem Compaijen afgelopen woensdag weten.De vakbond wil een hogere loonsverhoging dan het bedrijf nu biedt en meer geld voor het zogeheten generatiepact. Dat pact moet het mogelijk maken dat oudere werknemers korter werken. Ook zou er te weinig geld zijn voor een sociaal plan voor mensen die willen stoppen met werken.De directie van Teijin Aramid schrijft in een reactie dat het bedrijf zich juist onderscheidt door uitstekende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zou het bedrijf te maken hebben met snel opkomende concurrentie wereldwijd. "Er wordt steeds meer op de kostprijs geconcurreerd. Om vanuit Nederland succesvol te blijven concurreren, werken we hard aan het verlagen van onze kosten per kilogram. Dat doen we nadrukkelijk niet door te bezuinigen op onze arbeidsvoorwaarden."De directie verzoekt de bonden 'met klem' niet over te gaan tot acties.