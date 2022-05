Maar één faillissement in Drenthe vorige maand

In april ging er in onze provincie geen enkel bedrijf of instelling op de fles. In maart waren dat er nog drie.

Niet alleen in Drenthe zijn er weinig faillissementen, dat is in heel Nederland het geval. Het aantal bedrijven dat in april failliet ging was het laagste aantal sinds het begin van de metingen in 1981. Er gingen in heel Nederland 109 bedrijven op de fles, 71 minder dan in maart.