Mud Run moet boeren, burgers en buitenlui dichter bij elkaar brengen

Ondanks de droogte waren deelnemers van de Mud Run in Kallenkote behoorlijk modderig. De run is georganiseerd door leerlingen van het MBO Terra College in Meppel. Het doel is om de burger dichterbij de boer te krijgen.

"We merken dat burgers soms weinig weten van een boerderij en daarom halen we ze nu naar een boerderij", vertelt Martijn Visscher. Samen met twee andere leerlingen is hij bezig met het schoolproject."Het evenement is groter geworden dan we dachten", vertelt de leerling. "Het is heel groot, maar het komt goed".Ongeveer 90 deelnemers ploeterden door de landerijen in Kallenkote. "Wij schreven ons als één van de eersten in", vertelt een deelnemer met een hoog startnummer. "Wij waren zo enthousiast."Volgens één van de deelnemers is het belangrijk dat dit wordt georganiseerd. "Bollenboeren worden in het kwade daglicht gezet. Veeboeren hebben het altijd maar gedaan. Het is goed dat er nu iets positiefs gebeurt."Of de Mud Run geslaagd is? Visscher denkt van wel. "We krijgen sowieso een voldoende voor ons project", zo vertelt hij.