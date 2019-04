Monsterzege HZVV niet genoeg voor titel

Bij een thuiszege van HZVV en puntverlies van nummer twee Oranje Nassau zouden de Hoogeveners zich zaterdagmiddag al kronen tot kampioen van de eerste klasse E. Een bliksemstart (4-0), die vorm kreeg door buitenspeler Kelly Joao, zorgde voor vertrouwen bij HZVV.Aanvallers Sander Dzemidzic, Romano Djababoe, Fabian Stevens en nogmaals Stevens waren verantwoordelijk voor de comfortabele voorsprong. Vlak voor de tweede van Djababoe deed Virgil Muller iets terug voor de gasten uit Groningen (1-5).Waar de rood-witten bleven hunkeren naar goals, ging op de reservebank van de thuisploeg de focus op het treffen in Friesland tussen Be Quick Dokkum en uitdager Oranje Nassau. Ondertussen bepaalden Djababoe, Muller, Stevens, Dzemidzic, Djababoe, Stevens en nog een laatste keer Dzemidzic de eindstand op 11-2.Vlak voor het laatste fluitsignaal in Hoogeveen werd gemeld dat Oranje Nassau in Dokkum op voorsprong was gekomen. Snel daarna viel ook de 0-2. Zo is het kampioensfeest van HZVV uitgesteld.Met een voorsprong van acht punten op Oranje Nassau en nog drie duels te gaan kan HZVV over twee weken de titel in de eerste klasse E binnen slepen. Op het veld van middenmoter Broekster Boys volgt een nieuwe kans voor de formatie van Gert van Duinen.De tweede Drentse club in de 1e klasse E, Noordscheschut, kwam vandaag in actie op het veld van Drachtster Boys. De ploeg van Marc van Meel verloor met 1-0 van de directe concurrent en zakt daardoor naar de zesde plaats op de ranglijst.