Paasvuur Wapse gaat in de hens, in Dalen alleen koude keuring

In Wapse brandt vanavond het enige paasvuur op paaszaterdag in Drenthe. Ondanks dat veel paasvuren niet doorgaan vanwege de droogte mag vanavond in Wapse wel de fik er in.

"Dat ligt puur aan de locatie. De bult aan de Landweg ligt wel een halve kilometer weg van bebouwing. Hier kan niks gebeuren, ondanks de droogte" leggen Willie Hartsuiker en Jolanda Alberts van de Wapser Gemeenschap uit. Zelfs het dichtstbijzijnde bosje ligt honderden meters verder.Dus werd er nog flink wat snoeiafval aangevoerd. Ook uit omliggende dorpen waar geen paasvuren zijn, of waar de vuren door droogte zijn afgelast, kwamen aanhangwagens en boeren met kiepwagens. Alberts en Hartsuiker verwachten meer toeschouwers uit de omgeving nu het Wapser vuur het enige is op zaterdag.Van het kurkdroge Wapse naar het al even droge Dalen. Hier mag de bult aan de Vliers niet in de brand. Eén blik op de locatie laat zien waarom. Het terrein is omgeven door hoge oude houtwallen en het sportveld ligt ernaast."De Witte Wieven zijn werkeloos dit jaar" zegt Henk Wilting van de Daler bult. Volgens de overlevering steken deze lichte vrouwen de bult in brand. Toch hebben de bouwers aan de Vliers het niet voor niets gedaan: 't Aol Volk komt de bult keuren , wel of geen fik. "Nette bult, keurig gestapeld, maakt zeker kans op een prijs" is het commentaar van de keurmeesters.Voor de Daler bultstapelaars is er toch een feestje bij de paasbult, ook al mag de fik er niet in. Ze vieren een jubileum. Het is de dertigste keer dat ze aan de wedstrijd van 't Aol Volk mee doen. En ze gaan door. "Witte Wieven, tot volgend jaar", besluit Wilting.