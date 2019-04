Stookverbod: Scouts koken 'dan maar' met gasbranders

"Het is een stuk lastiger", vertelt organisator Stefan Jager. "'Waar een scout is, is vuur. Bovendien zijn we gewend om op houtvuur te koken. Dit jaar zit dat er helaas niet in."De oplossing is daarom ook simpel: gasbranders. Daar mag wel gewoon op gekookt worden. Op één van de kampen staat daarom een behoorlijke batterij aan gasbranders."Hier staat normaal een grote vuurbak", vertelt René Tamminga. Hij begeleidt de kinderen tijdens een kookworkshop. "Het stoken hoort grotendeels bij ons programma. Koken op gas is natuurlijk minder leuk, maar goed. We moeten roeien met de riemen die we hebben."Gelukkig zijn er ook nog andere dingen te doen op het kamp. Zo krijgen de scouts bijvoorbeeld les in houtbewerking of leren ze survivallen. Er zijn in totaal veertien verschillende activiteiten.Dwingeloo is één van de zeven plekken in Nederland waar kampen worden georganiseerd. Het evenement duurt nog tot en met maandag.