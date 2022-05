RTV Drenthe pakt weer uit tijdens de TT

Nieuw dit jaar is een podcast over Valentino Rossi, een van de grootste coureurs aller tijden. In ValenTTino - Rossi, koning van de TT delen oud-coureurs, commentatoren, fans en ook een monteur herinneringen aan Rossi. Wat maakte hem zó succesvol in Assen? En wat maakte hem als coureur uniek?

In vier afleveringen krijg je een mooi beeld van Rossi en de TT, de plek waar hij tien keer als eerste over de finish kwam. ValenTTino is vanaf half juni te beluisteren via Spotify of in je favoriete podcast-app.