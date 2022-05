Kampeerder: 'Ik werd wakker door het geknetter van de brand'

De branden op camping De Vledders in Schipborg hebben voor schrik gezorgd bij verschillende campinggasten. "Dit is wel spannend, hier reken je niet op", zegt Harmina Sluiman. "Ik vind het erg vreemd dat er twee brandhaarden waren op zo'n afstand van elkaar.

Sluiman staat samen met haar man in een caravan op zo'n twintig meter afstand van de vouwwagen die vannacht in vlammen opging. Het stel is hier voor een familieweekend en is de rest van de familie vooruit gereisd.

"Toen ik afgelopen nacht wakker werd, dacht ik in eerste instantie dat dit was door de regen. Maar het bleek het geknetter van een brand te zijn. Ik heb ook de knal van een gasfles gehoord", kijkt de campinggast terug op afgelopen nacht. "Ik heb direct mijn man wakker gemaakt en we hebben 112 gebeld. Buiten kwamen we een vrouw tegen die ook 112 aan de lijn had. Iemand anders maakte direct de campingeigenaar wakker."

'Alles is weg'

De overblijfselen van een vouwwagen en de verkoolde resten van de blokhut zijn de stille getuigen van de brand. Alles is afgezet met politielinten. "De eigenaar van de vouwwagen was niet aanwezig vannacht, maar zou dit weekend nog naar de camping komen en dan maandag de boel opbreken", weet Sluiman. "Zij zijn vanwege de brand vannacht nog naar de camping gekomen. Ineens is alles weg. Niet alleen je vouwwagen, maar ook alles wat binnen stond."

"Zelf heb ik me niet echt zorgen gemaakt om onze caravan vanwege de brandende vouwwagen. Eerder vanwege de blokhut. Daar stonden enkele dode bomen bij. Als die waren gaan branden, dan had er een vuurzee kunnen ontstaan."

Ondanks de branden gaat het familieweekendje wel door. "Het is wel een beetje eng, zeker na de brand gisteren op die camping in Eext. Maar de rest van de familie komt gewoon naar de camping. Of ik goed slaap komende nacht? Ik denk het wel, want we hebben nu een nacht overgeslagen."

'Voel me onveilig'

Naast de brand op camping De Vledders was er afgelopen nacht ook een brand vlakbij camping De Groene Valk in Zeegse, enkele natuurbranden en brand bij een restaurant in Schipborg. Vijf branden in een straal van twee kilometer. De politie heeft ze allemaal als plaats delict aangeduid.

De schrik zit er goed in bij een bewoonster van de Veentjesweg in Zeegse. Aan die weg ging vanochtend een chalet in vlammen op. "De meeste mensen in Zeegse wonen in het bos in een houten huis. Zeker met deze droogte maak ik me echt grote zorgen. Wij wonen al generaties lang aan de Veentjesweg; in die 90 jaar heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. Ik voel me nu wel echt onveilig. Welke idioot doet zoiets?"

Verderop, bij restaurant de Drentsche Aa praat uitbaatster Jeanne Polman met de politie. Vanochtend om acht uur kreeg ze een telefoontje dat er stevige rookontwikkeling was in het pand. "De brandstichters zijn hier vermoedelijk binnen geweest. In het restaurant lagen drie parasols in een plastic hoes, die hebben ze geprobeerd in brand te steken. Gelukkig vatte ze geen vlam, maar het is wel gaan smeulen. De rook en roet zit door het hele pand. En dat nu we net weer open konden na een fikse verbouwing", verzucht Polderman. Ze belt vandaag alle reserveringen af. Wanneer het restaurant weer open kan is onduidelijk. "Het moet eerste helemaal schoon gemaakt worden. Vandaag is het huilen, morgen zetten we de schouders er weer onder."

Politie doet onderzoek naar brandstichting