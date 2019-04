Team komt niet opdagen: Geen 24 uur van Le Mans voor Bos

Vorige week kondigde Bobby Bos volkomen onverwacht zijn debuut in de 24 uur van Le Mans aan. Hij zou als eerste Drent zijn opwachting maken in de historische race voor motoren.Bos was onderweg naar Le Mans en kreeg net voordat hij daar arriveerde een telefoontje van het team waar hij voor deze gelegenheid voor uit zou komen, met het nieuws dat men de trailer niet kon sluiten en dus niet kwam, meldt de website Racesport.nl.Bos vond nog wel een reserveplaats bij het privéteam R2CL waarmee hij de trainingen mocht rijden. Hij werd echter niet opgesteld voor de race die om 15:00 uur zaterdagmiddag van start ging.“Ik baal als een stekker maar het is niet anders. Woensdag kreeg ik al een bericht dat de trainingen niet konden doorgaan, maar de race wel. Een dag later kreeg ik een appje dat het team helemaal niet meer kwam. Het zou gaan om een probleem met de racetrailer, meer kan ik er niet over zeggen," aldus Bos.Voor de overige twee coureurs van het Tsjechische Endurance team kwam de afzegging niet als een verrassing. Eerder dit jaar werden al drie testdagen op het laatste moment afgezegd.Bos is inmiddels op de weg terug naar huis, aangezien een reserverijder niet tijdens de wedstrijd ingevoegd mag worden. "Ik heb de start nog gezien, maar daarna werd de teleurstelling me al snel te veel en zijn we weggereden. Ik kon toch niet meer rijden," legt hij uit.Ondanks dat Bos niet aan rijden toe kwam is de rit naar Frankrijk waarschijnlijk niet helemaal voor niets geweest. "Ik heb een aantal contacten opgedaan om later dit seizoen nog een Endurance wedstrijd te rijden, en natuurlijk wil ik er volgend jaar wel écht bij zijn."