ACV in tweede helft langs Flevo Boys

Daarmee blijft ACV vijfde in de ranglijst met 49 punten.Flevo Boys kwam na twintig minuten op voorsprong door een treffer van Aran Nijboer. ACV liet zich niet van de wijs brengen en tien minuten later maakte Gijs Jasper gelijk op aangeven van Ezra Schrijver. ACV liet vervolgens na om in de eerste helft op voorsprong te komen. De thuisploeg kreeg een strafschop toebedeeld, maar de inzet van Jasper werd gestopt door de doelman van Flevo Boys.Na de rust schakelde ACV een tandje bij en hing de overwinning in de lucht. Toch duurde het tot de 75e minuut voordat Marco van der Heide uit een voorzet van Schrijver de winnende 2-1 kon binnen tikken.In de stand van de Hoofdklasse B schiet ACV weinig op. AZSV won op het nippertje bij laagvlieger WHC en blijft vierde. Lang stond het in die wedstrijd 1-1 en bij die stand had ACV de vierde plaats gepakt. Nu blijven de Assenaren vijfde met 49 punten uit 26 wedstrijden.Het gat met de koploper Sparta Nijkerk blijft zes punten. Ook de koploper had vandaag echter moeite. De wedstrijd tegen Urk leek in een 2-2 gelijkspel te eindigen, waarmee Staphorst de koppositie over zou nemen. In de blessuretijd ontsnapte Nijkerk aan dit oordeel door de bevrijdende 2-3 te maken.