Geen finish voor Streuer in Frankrijk, Endeveld achtste

Tijdens de kwalificatie had Team Streuer ook al problemen, toen was het watersysteem de boosdoener. Deze problemen hielden het Drentse span in de tweede kwalificatiesessie aan de zijlijn. Hierdoor zat er voor Streuer en De Haas niet meer in dan een zesde startplaats.In de race over 18 ronden kenden Streuer en De Haas een goede start. "We lagen zelfs even op de tweede plaats en konden vechten om het podium," geeft Streuer aan. "Ik voelde echter al dat de motor trekkracht verloor en aan het einde van de vierde ronde plofte hij. Ik weet nog niet precies wat er mis is, maar waarschijnlijk iets vergelijkbaars als tijdens de kwalificatie."Voor het tweede span uit Grolloo, die van Kees Endeveld en Jeroen Remmé, verliep het weekend een stuk beter. De voormalig bakkenist van Streuer mocht vanaf de tiende startplaats vertrekken en eindigde de wedstrijd als achtste. Daarmee ligt de combinatie nu al op koers om de doelstellingen van dit seizoen waar te maken."Wij zijn zowel in de trainingen als in de race verschoond gebleven van technische problemen," laat Endeveld weten. "Wanneer ik zie hoeveel combinaties kampten met pech in de training en ook in de race, dan kunnen wij niet anders dan onze monteurs een grote pluim geven."De Finse combinatie van Pekka Päivärinta en Jussi Veräväinen ging met de overwinning aan de haal.