FC Emmen in zetel in de wachtkamer na zege op FC Utrecht

FC Emmen is weer een stap dichterbij lijfsbehoud. In de eigen Oude Meerdijk werd FC Utrecht met 2-0 verslagen. Hoe groot de stap zal zijn die Emmen zet na speelronde 31 moet later vanavond en morgen blijken wanneer concurrenten De Graafschap, Excelsior en Fortuna Sittard in actie komen.

Voorlopig is de voorsprong van de Drentse ploeg zes punten op de ploegen die onder de streep staan.Het publiek in de Oude Meerdijk zag geen beste eerste helft, maar voor de trouwe thuisaanhang gelukkig wel een zeer effectief FC Emmen. De formatie van Dick Lukkien kreeg twee kansen en wist beide te benutten.De eerste treffer kwam uit een corner na exact een half uur. Captain Anco Jansen slingerde voor, Keziah Veendorp kopte door en Michael de Leeuw was attent bij de tweede paal: 1-0. Het was voor de aanvaller, na Excelsior uit, zijn tweede goal.Tien minuten later zorgde Veendorp, opnieuw op aangeven van Jansen, voor de 2-0. De verdedigende middenvelder kapte met rechts en schoot met links zijn eerste goal ooit in het betaalde voetbal binnen.In de tweede helft bleef FC Emmen vrij eenvoudig op de been. De gasten kregen één enorme kans, maar invaller Kerk zag zijn inzet (ook in tweede instantie) gekeerd worden door Kjell Scherpen. Kort na die actie ging captain Jansen onder luid applaus van het veld. Moegestreden en uit voorzorg, omdat Lukkien voelde dat de buit binnen was.