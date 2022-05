Omstreden tapasrestaurant in hartje Peize wordt taartenbakkerij

Tapas worden er al lang niet meer geserveerd in het pand aan de Hoofdstraat 13 in Peize. Tot opluchting van buurtbewoners, die het restaurant van meet af van hebben bestreden. Als gevolg van corona was het in december 2019 geopende restaurant al snel weer dicht. Bedoeling is nu dat er binnen twee maanden een taartenbakkerij van P.S. Taarten uit Groningen in komt.

Maar toch blijft het pand aan Hoofdstraat 13 inzet van een strijd tussen aan de ene kant de eigenaar en de gemeente, tegenover enkele omwonenden. Vandaag staan partijen tegenover elkaar voor de Raad van State. Ook al komt er straks een winkel met taarten in het pand, eigenaar Robert Bolt en de gemeente willen toch graag de bestemming 'horeca' voor de toekomst als mogelijkheid behouden.

Verzet uit buurt

Toen buurtbewoners er in 2018 lucht van kregen dat Bolt er met medewerking van de gemeente een tapasrestaurant wilde beginnen, kwam er protest. In het winkelpand zat eerst een bloemenzaak en daar hadden ze vrede mee. Maar een restaurant, met ook een terras buiten, dat was toch andere koek, vonden ze. Dat zou voor geuroverlast, geluidshinder en parkeeroverlast zorgen.

De gemeente Noordenveld werkte ondanks de bezwaren mee aan de horecaplannen en wijzigde het bestemmingsplan. Volgens wethouder Henk Kosters kan horeca prima op die plek, en zou een tapasrestaurant bijdragen aan de levendigheid in het dorp. Maar na een bezwarenprocedure van vier bewoners werd de toestemming voor een terras toch maar weer uit de vergunning geschrapt. Desondanks zetten de bewoners hun protest voort en stapten ze naar de bestuursrechter.

Die oordeelde dat de gemeente haar huiswerk over moest doen, als het gaat om het parkeren van gasten. Bij het restaurant is nauwelijks parkeerplek, maar volgens de gemeente honderd meter verderop voldoende. Maar die berekening deugde niet, zo vond de bestuursrechter. De gemeente bestrijdt dat. De zaak wordt nu vervolgd voor de Raad van State.

Corona nekte Tapas 13

Eigenaar Robert Bolt betreurt het gedoe met de buren en is blij dat P.S. Taarten, dat ook een vestiging in Groningen heeft, binnenkort in zijn pand trekt. Zijn eigen tapas-avontuur was 'helaas' van korte duur. Ondanks de lopende procedure van de buren, kon zijn horecabedrijf Tapas 13 in december 2019 wel open. "Maar we waren amper enkele maanden bezig of de coronacrisis brak uit. Ook bij ons moest de deur op slot. We hebben nog wel wat geprobeerd met afhalen, maar na de tweede lockdown zijn we er helemaal maar mee gestopt. Het was ook moeilijk goed personeel te krijgen."

Dat er nu een taartenbakkerij in komt, lijkt vooralsnog niet op problemen te stuiten. Toch wil de eigenaar de mogelijkheid openhouden om ooit aan de Hoofdstraat 13 een horecabedrijf te vestigen. Vandaar ook de wens dat de gewijzigde bestemming door de gemeente overeind blijft.

Terrasje voor koffie en taartje

Ondertussen is de Groninger taartenbakkerij P.S. Taarten van Marcel Scholtalbers druk bezig om in Peize een tweede vestiging te openen. "We zitten in Groningen in ons pand aan de Oude Kijk in 't Jatstraat wat krap in de ruimte, en kunnen extra plek om taarten te maken heel goed gebruiken. En in Peize is het een prima locatie."