Defensie blijft erbij: Johan Willem Frisokazerne in Assen sluit

De Johan Willem Frisokazerne in Assen gaat sluiten. Staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) van Defensie houdt vast aan zijn plan. Dat laat hij vanmiddag namens het kabinet aan de Tweede Kamer weten.

Het voornemen om de kazerne in Assen te sluiten was al aangekondigd. De Johan Willem Frisokazerne is één van de kleinere Defensie-kazernes en werd gebouwd in 1892. Dat maakt de locatie in de ogen van de staatssecretaris niet aantrekkelijk om in te blijven investeren. Want nieuwe en duurzame gebouwen krijgen de voorkeur boven het renoveren en onderhouden van oude complexen.

Havelte

De werkgelegenheid van de Johan Willem Frisokazerne moet naar de Johannes Postkazerne in Havelte verhuizen. "Op dit moment lijkt de kazerne in Havelte een geschikte concentratielocatie", schrijft Van der Maat aan de Tweede Kamer. Defensie wil een bestuurlijk akkoord met de provincie over de details. De sluiting van de kazerne in Assen is een proces dat wel tot tien jaar kan duren. Het gebouw wordt aangehouden; er zijn geen plannen mee.

Verder is het plan om de 11 Luchtmobiele Brigade volledig onder te brengen in Schaarsbergen en een nieuwe kazerne te bouwen voor het Korps Commandotroepen in de regio Roosendaal/Rucphen. Ook wordt gekeken naar een nieuwe kazerne voor ondersteunende eenheden.

Kosten reduceren

Veel vastgoed van Defensie is oud en inefficiënt. Er is veel achterstallig onderhoud. Defensie gaf eerder aan de kosten van het vastgoed met 30 tot 40 procent te willen reduceren. Defensie heeft bijna 10.000 gebouwen verdeeld over 350 locaties. Van der Maat wil eenheden en activiteiten clusteren. Daarnaast wil hij een aantrekkelijke werkgever zijn. Defensie is namelijk op zoek naar veel personeel. "Het streven is om ons personeel gedurende hun loopbaan minder vaak en minder ver over te plaatsen."

Draagvlak onder het personeel is van belang, vindt de bewindsman. Het vorige kabinet kreeg te maken met veel weerstand tegen een verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Mariniers verlieten het korps uit onvrede. Het besluit werd daarom uiteindelijk teruggedraaid.

De staatssecretaris zal rond de zomer met zijn vastgoedplan komen. Dan wordt meer duidelijk hoe het verder gaat met de andere locaties van Defensie. Hij benadrukt dat er nog steeds geen besluiten zijn genomen en dat het een "gefaseerd en complex proces" zal worden.

Afkeuring