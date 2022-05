Deze zomer ruimere terrassen? Drentse gemeenten niet op één lijn

Het verschilt per gemeente of horecaondernemers tijdens deze zomer toestemming krijgen om hun terras uit te breiden. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeenten Assen, Emmen, Meppel, Hoogeveen en De Wolden op vragen die RTV Drenthe stelde over terrasverruiming.

Na het uitbreken van de coronapandemie in het begin van 2020 kregen horeca-uitbaters toestemming om hun terras tijdelijk te vergroten. Dat was om het geleden verlies enigszins goed te maken en om zoveel mogelijk gasten te verwelkomen op anderhalve meter afstand. Nu de horeca niet meer te maken heeft met verplichte sluitingstijden en bijna alle coronaregels zijn vervallen, besluit een aantal gemeenten om de verruiming teniet te doen.

Verruiming keert niet overal terug

Zo laat de gemeente Meppel weten dat de regeling niet meer terugkeert. Dat geldt ook voor Hoogeveen en De Wolden. "De terrassen mochten daar waar mogelijk uitbreiden, zodat ze hun reguliere aantal stoelen en tafels in ieder geval uit konden zetten. De extra ruimte is per 31 maart vervallen."