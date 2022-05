PvdA stelt Kamervragen over gaswinningsonderzoek Koloniën van Weldadigheid

De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft Kamervragen gesteld over het onderzoek naar de Unesco-status van de Koloniën van Weldadigheid. De werelderfgoedstatus staat onder druk door de mogelijke gaswinning in het gebied, zo bleek na een onderzoek van adviesbureau Royal HaskoningDHV waar RTV Drenthe gisteren over publiceerde.

Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA heeft daarom vragen gesteld aan staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat. Nijboer wil van Vijlbrief weten of hij 'eveneens grote waarde aan dit unieke werelderfgoed hecht', of hij 'de mening deelt dat de werelderfgoedstatus moet worden beschermd' en 'wat Vijlbrief gaat doen om het gebied te beschermen'.

Ten slotte vraagt Nijboer of Vijlbrief bereid is om geen vergunning af te geven voor gaswinning in het gebied.

Meer gaswinning

Vermilion Energy wil in de gemeente Westerveld en de Friese gemeente Weststellingwerf meer gas winnen, waar nu een vergunningsaanvraag voor loopt. Het ministerie van Economische Zaken moet daarover de knoop doorhakken in het Unesco-gebied, waar meerdere belangen een rol spelen.

Uit het onderzoek blijkt dat voor alle negen mogelijke boorlocaties een bezwaar is. Niet alleen de werelderfgoedstatus is een bezwaar tegen de gaswinning; ook leven er beschermde dieren bij de mogelijke boorlocaties en daarnaast is het archeologisch een waardevol gebied. Tot slot past ook cultuurhistorisch gezien gaswinning niet overal.

Risico's

Bij de gevolgen van gaswinning voor het Unesco-gebied gaat het onder meer over de rechthoekige structuren van het landschap van de Koloniën. Daartoe behoren ook de (onverharde) wegen met bomen aan beide kanten, iets wat de Koloniën zelf een van de belangrijkste kenmerken van het gebied noemen.

De gaswinningslocatie waar een 'groot risico' voor is afgegeven ligt aan zo'n onverharde weg met bomen aan beide zijden, met weids uitzicht op het achterliggende kolonielandschap vanuit de laan. Als er gaswinning plaatsvindt langs deze P.W. Janssenlaan, maakt een deel van de onverharde weg plaats voor een verharde weg. Er moeten bomen gekapt worden en een 'aanzienlijk gedeelte van de laan komt niet meer vrij in het landschap te liggen. Daarmee verdwijnt ook het uitzicht vanuit de laan op het landschap', zo is te lezen in het rapport.

Bovendien komt er een boorinstallatie in het landschap.

Na de zomer besluit

Het is aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om Vermilion wel of geen toestemming te geven voor de gaswinning. De gemeente Westerveld heeft al eerder, samen met de andere gemeenten, een brief gestuurd naar Den Haag waarin ze oproept de gaswinningsprocedure te stoppen.