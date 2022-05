Provincie en gemeente Assen: 'Sluiting JWF-kazerne is onacceptabel'

De provincie Drenthe en gemeente Assen vinden het zeer teleurstellend dat staatssecretaris Christophe van der Maat vasthoudt aan de sluiting van de kazerne in Assen. De VVD'er wil locaties concentreren en verduurzamen. De militairen van de Johan Willem Frisokazerne in Assen moeten worden ondergebracht in Havelte.

Gedeputeerde Henk Brink en wethouder Mirjam Pauwels hadden graag gezien dat de staatssecretaris meer met de argumenten van de provincie en Assen had gedaan. "Wij willen met de staatssecretaris in gesprek om hem alsnog op andere gedachten te brengen. Sluiting van de JWF-kazerne is onacceptabel. Assen is al decennialang garnizoenstasstad en dat moet zo blijven."

Verlies van werkgelegenheid

Sluiting van de JWF-kazerne betekent volgens Brink en Pauwels het verlies van 1.000 directe arbeidsplaatsen, 500 opleidingsplaatsen en de daarbij behorende indirecte werkgelegenheid in de regio Assen. "Het verdwijnen van banen als gevolg van de sluiting van de kazerne komt bovenop het verlies aan werkgelegenheid bij de NAM. Door het stopzetten van de gaswinning gaan 8.000 banen verloren. Hiermee worden Assen en de regio onevenredig hard geraakt", aldus Brink.

Niet gerust

De gedeputeerde is er bovendien niet gerust op dat de volledige werkgelegenheid van de Johan Willem Frisokazerne naar de Johannes Postkazerne in Havelte verhuist. "We hebben geluiden gehoord dat er van Havelte weer arbeidsplaatsen naar elders gaan. Wat blijft er in Drenthe dan nog over?"