Hoofdrol voor Drentse landschap in horrorfilm Moloch

Veenlijken

Ook de veenlijken kregen daarom een plekje in de productie. Reden voor Van den Brink om vorig jaar op locatie te schieten in Drenthe. "De film is voor de helft in de omgeving Amsterdam geschoten, de andere helft in Drenthe. We hebben onder meer het Oosterbos bij Nieuw-Dordrecht, het Bargerveen, het Bongeveen en de heide bij Gasteren bezocht."

Voor de authenticiteit een noodzakelijke stap, aldus de regisseur. "Waar anders tref ik een veengebied zoals in Drenthe?"

Grauwe gans

Gemakkelijk ging het de crew niet helemaal af. Aanvankelijk was er sprake van veel tegenslag, aldus de filmmaker. "Op de eerste dag stormde het nogal. Terwijl we windstilte nodig hadden, dus daar ging onze eigen gecreëerde mist." Op de tweede dag in het Oosterbos moest de productie verkassen. "Op de locatie bleek een grauwe gans te broeden, dus moesten we naar een andere plek." Weer een dag later kuierde er een kudde Schotse hooglanders nietsvermoedend de set op. "En natuurlijk wilden ze niet meer weg", lacht Van den Brink.

Oordeel