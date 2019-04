HODO en Pesse eindigen topper in remise: 0-0

Daarmee blijft de strijd om het kampioenschap van 4E nog in leven en doen beide ploegen zichzelf tekort.Het waren niet veel, maar in het eerste bedrijf op Sportpark t' Hoge Bos creëerde de thuisploeg de meeste kansen. Pesse moest voornamelijk in de achteruit, mede doordat de ploeg van trainer John Kramer een groot aanspeelpunt in de voorhoede mistte. Remmert Verbrugge, de spits die dit seizoen al goed was voor zeventien treffers, moest langs de zijlijn toekijken. De thuisploeg wist van die situatie geen gebruik te maken.Verbrugge was zaterdagavond niet het enige gemis aan de kant van Pesse. Veel afwezige basisklanten werden vervangen door de jonge jongens in het team. Onder andere verving Ronald Zwets de vaste keeper Ruben Waninge. Hij viel afgelopen dinsdag tijdens de training uit.Ook in de tweede helft waren de ploegen zuinig met het creëren van kansen. De grootste viel opnieuw aan de kant van HODO. In de 52e minuut zag Dennis van Veen zijn vrije trap via de paal over de zijlijn rollen.De eerste en ook direct laatste grote kans voor Pesse viel in de 77e minuut. Vanuit een corner viel de bal voor de voeten van Bennie van Dam, die daarvan leek te schrikken. Hij schoot wanhopig recht in de handen van keeper Marcel Pol, die precies goed voor zijn doel stond. Die actie was meteen de laatste strijdkreet van het duel. De ploegen leken vrede te hebben met een gelijkspel.Het verschil in punten tussen beide ploegen blijft na deze wedstrijd gelijk. Na negentien duels heeft HODO 45 punten. Pesse is nog steeds koploper met 46 punten. Aankomende maandag staat voor Pesse een nieuwe belangrijke pot te wachten. De ploeg gaat op bezoek bij Titan, de nummer drie van de competitie. HODO ontvangt EHS'85 en zal moeten hopen op puntverlies bij Pesse.