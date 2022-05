Lefier gaat 66 woningen in Emmermeer slopen en vervangen door nieuwbouw

Woningbouwcorporatie Lefier gaat 66 woningen in de Emmer wijk Emmermeer slopen. Op de fundamenten keren gasloze, duurzame woningen terug. Het project begint volgend jaar juni en zal in totaal twee jaar in beslag nemen.

Het gaat om woningen aan de Nijkampenweg, de Valtherlaan, de W.B. Schragestraat en de Valtherzandweg. De sloop en bouw per blok neemt ongeveer veertien weken in beslag, zegt woordvoerder Gijs Bosman van Lefier. "Veel van deze woningen zijn dermate oud dat verduurzamen an sich niet meer rendabel was. Vandaar dat we gekozen hebben voor deze oplossing."

Positief

De bewoners zijn gisteravond op de hoogte gesteld van de plannen. Volgens Bosman waren de reacties overwegend positief. "Vrijwel alle huurders zijn blij dat er nieuwe, energiezuinige woningen komen. En vooral dat ze bij elkaar kunnen blijven wonen, want de sociale cohesie in de buurt is groot. Onze verwachting is dan ook dat velen weer willen terugkeren in de vernieuwde huizen."

De komende maanden gaan de bewoners hier dan ook over in gesprek. Wie wil terugkeren, krijgt een tijdelijke wisselwoning aangeboden. Wie toch liever ergens anders wil wonen, krijgt voorrang bij de zoektocht naar een nieuwe woning.