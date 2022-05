Defensievakbond begrijpt sluiting JWF-kazerne, actiegroep blijft strijdbaar

In tegenstelling tot de militaire vakbond is actiecomité Steun de Kazerne duidelijk teleurgesteld. "Maar zolang het kan, blijven we vechten", reageert Jan Maarten Pol van het actiecomité. "De staatssecretaris houdt voet bij stuk, maar we geven de strijd nog steeds niet op. Dit is nog maar een plan en er moet nog een besluit over genomen worden door het kabinet en de Tweede Kamer."

Pol heeft dus nog steeds hoop voor de kazerne: "Ik denk dat we een goed verhaal hebben. De kazerne is onderdeel van de identiteit van Assen, voor de hele gemeenschap. Iedereen zet zich hartstikke goed in."

'Niks gedaan aan onderhoud'

De actiegroep begrijpt dat het gebouw verduurzaamd moet worden, maar vindt dat het Rijk beter kan investeren in de locatie. "Ze hebben 30 of 40 jaar niks gedaan aan onderhoud. En het pand is nog niet weg: het moet nog steeds opgeknapt worden", vindt Pol.