Shakespeare komt tot leven in Diever: 'Willen naamsbekendheid vergroten'

Diever wil zichzelf internationaal op de kaart zetten als Shakespeare-dorp. Verschillende kunstenaars hebben daarom kunstwerken gemaakt in het teken van de bekende Engelse toneelschrijver. Die zijn inmiddels op meerdere plekken in het dorp te bekijken.

"Diever is natuurlijk bekend van het Shakespeare Theater", vertelt projectleider Carin Reinders. "Met een unieke kunstroute hopen we het dorp en het theater met elkaar in verbinding te brengen. Dat moet onze naamsbekendheid vergroten."

Op zijn derde kunstwerk is hij het meest trots. "Bij het theater staat een grote boom en door middel van een beamer heb ik zijn portret daarop kunnen projecteren. Het wordt eigenlijk pas goed zichtbaar als je net vanaf de juiste hoek kijkt. Dat was in het begin best lastig om voor elkaar te krijgen. Maar het resultaat mag er zijn."