Staatssecretaris over Asser kazerne: 'We gaan niet over één nacht ijs'

Staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) wil locaties van Defensie concentreren en verduurzamen, waarbij Assen het kind van de rekening lijkt te worden. De militairen van de Johan Willem Frisokazerne moeten in de toekomst worden ondergebracht in Havelte.

Hoewel de sluiting van de kazerne in Assen vast lijkt te staan, wil de staatssecretaris dat nog niet hardop zeggen. "Er is nog geen besluit genomen, er ligt nu een bestuurlijk voornemen. We gaan niet over één nacht ijs, hier hoort een gedegen plan bij", aldus Van der Maat.

"Er komt heel veel bij kijken. Het gaat om investeringen op de plek waar we willen concentreren en dan praat je over miljoenen", zegt de staatssecretaris. "Bovendien hebben we een verantwoordelijkheid om perspectief te bieden aan de locatie waar we weg zouden willen gaan."

Havelte geschikt

Van der Maat ziet in Havelte wel ruimte om uit te breiden. "Als je kijkt naar de groeimogelijkheden, het bij elkaar brengen van oefenterreinen en disciplines én waar we grootschalig kunnen vernieuwen, dan is Havelte geschikt. Daar kunnen we nog jaren vooruit en is de werkgelegenheid in de regio verzekerd", zei hij eerder.