HOC aan vooravond kampioenswedstrijd in 4D

HOC is dit jaar oppermachtig in de 4e klasse D. De ploeg won al 18 van de 20 wedstrijden en had voor vanavond een voorsprong van twaalf punten op naaste concurrent Westerwolde. En dat terwijl die ploeg uit Vlagtwedde al een wedstrijd méér heeft gespeeld.Zaterdagavond speelde Westerwolde een thuiswedstrijd tegen Wedde. Dit onderlinge resultaat was van belang voor de titelkansen van HOC. Bij winst van Westerwolde was een titel voor HOC bij Amboina niet mogelijk, maar de nummer twee op de ranglijst speelde met 0-0 gelijk en leed daarmee duur puntverlies.Hierdoor heeft HOC het kampioenschap volledig in eigen hand. Als de Odoorners winnen in Assen is het gat met de concurrentie groot genoeg en maken de resultaten van de concurrentie niet meer uit.Mocht de ploeg van trainer Johan Sikkes winnen, dan promoveert HOC voor het eerst in de geschiedenis naar de derde klasse. Voor deze speciale gelegenheid heeft de club twee touringcars geregeld waarmee 170 fans het eventuele feest kunnen meemaken.De wedstrijd tussen HOC en Amboina begint maandag 22 april om 14:00 op sportpark De Hoogte.