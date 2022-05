Terras bij nieuwe taartenzaak in Peize maakt weinig kans

Als bakkerij P.S. Taarten uit Groningen in de zomer een vestiging aan de Hoofdstraat in Peize opent, moet de eigenaar er niet op rekenen er ook een terras te kunnen openen. Dat blijft er verboden, zo bleek vandaag tijdens een rechtszitting bij de Raad van State in Den Haag.

Op het perceel in het dorp zat een tijdje een tapasrestaurant, tot ergernis van verschillende omwonenden. Ze spanden eerst bij de rechtbank en later bij de Raad van State een procedure aan tegen de gemeentelijke vergunning voor het horecabedrijf. Het tapasrestaurant heeft de coronacrisis niet overleefd, maar de gemeente heeft de vergunning voor de eigenaar niet ingetrokken.

Dat zit de omwonenden niet lekker. Ze stapten naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, om hun ongenoegen over het gemeentelijk beleid te uiten. De omwonenden vrezen vooral een toename van de parkeeroverlast in het dorp. "Mijn uitrit staat nu al vaak geblokkeerd door andere auto's", zei een van de bezwaarmakers.

Ruimte bij fietsenmaker

De gemeente beweert dat een terrein bij een fietsenmaker voldoende ruimte biedt voor bezoekers van de horecagelegenheid aan de Hoofdstraat, maar dat werd door de omwonenden bestreden. Ze verwijten de gemeente dat erop wordt gegokt dat dorpsbezoekers wel bereid zijn om aan de rand van het dorp hun auto neer te zetten. "Ze zoeken allemaal toch het dorpscentrum op", zei een dorpsbewoonster.

De omwonenden snappen het niet dat de gemeente Noordenveld, waaronder Peize valt, de vergunning niet helemaal heeft ingetrokken toen het tapasrestaurant ter ziele ging. "We moeten de voorzieningen in het centrumgebied op peil houden", reageerde de gemeentewoordvoerder bij de Raad van State. Daarom dat taartenbakker P.S. Taarten uit Groningen nu de kans krijgt er een vestiging te openen.

Wat tafeltjes en stoeltjes

Ondernemer Marcel Scholtalbers van P.S. Taarten wil graag een klein terrasje voor de deur, waar mensen even koffie met een taartje kunnen nuttigen. "Het is niks groots, gewoon wat tafeltjes met wat stoeltjes, zodat klanten even lekker kunnen genieten", zei hij tegen RTV Drenthe.

Dat plan lijkt echter weinig kans te maken. "Een terras is er gewoonweg niet toegestaan", verklaarde een van de rechters van de Raad van State. "Als die er toch komt, kunt u bij de gemeente om handhaving vragen", zei ze tegen de omwonenden.